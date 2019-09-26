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Son dakika haberi: Vaililiği'nden '' açıklaması

Son dakika haberi... Valiliği, " sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." açıklamasında bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 15:05
Son dakika haberi: İstanbul Vaililiği'nden 'deprem' açıklaması

İstanbul Valiliği, "Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." açıklamasında bulundu.

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İstanbul Valiliği, deprem sonrasında saat 14.20 itibarıyla AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını, bütün birimlerin depremin kentteki etkilerini yakından takip ettiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HERHANGİ BİR HASAR İHBARI YAPILMAMIŞTIR"

"Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibarıyla ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.

Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."

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Son dakika haberi: İstanbul Vaililiği'nden 'deprem' açıklaması
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