Kalbi durdurmadan ameliyat ettiler

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İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Mehmet Kaya ve ekibinden Op. Dr. Ülkü Kafa Kulaçoğlu, Dr. Kübra Gözaçık ve Op. Dr. Emre Yaşa dünyada nadir uygulanan bir ameliyata imza attı. Ekip, yaşama şansı yüzde 1 olan hastayı tekrar yaşama bağladı. 14 ay önce bypass olan ve 5 damarı değiştirilen Bulgaristan kökenli Rıdvan Vatansever, vatanına döndükten bir süre sonra kalp kapakçığında ve akciğerinde sorun tespit edildi. Vatansever, İstanbul'a geldi. Aylık ortalama 300 ila 400 açık kalp ameliyatının yapıldığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Doktorlar, hastanın risk taşımasına rağmen yılda genelde 1 ya da 2 kez uygulanan 'çarpan kalpte kapak ameliyatı' ile 8 saatte Vatansever'i sağlığına kavuşturdu.SABAH'a konuşan Doç. Dr. Mehmet Kaya, "Kalbinin iki yanında ileri derecede yetmezlik vardı. İki bacak ve sol kola giden atardamarlar da daralmış, aort damarı da kurşun gibi sertleşmiş. Tek çare "çarpan kalpte iki kapak değiştirilmesinin" yapılmasıydı ve başarıyla da gerçekleştirildi. Bütün kalp ameliyatlarında biz hekimler kalbi durdururuz, kalbi durdurduğumuzda özel bir aletle atardamara bağlarız ama kurşun gibi sertleşmiş bir damar olduğu için makine görevini yapamayacaktı. Biz de o zaman kalbi durdurmadan bu ameliyatı yapmalıydık. Yaptık ve hastayı kurtardık " dedi.