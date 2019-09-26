Kandilli Rasathanesi 26 Eylül son depremler! En son nerede deprem oldu?

Ülkemizde önceden yaşanan büyük çaplı sarsıntılarla verilen kayıplar nedeniyle son zamanlarda yaşanan küçük çaplı olanlar ise vatandaşları tedirgin etmeye yetiyor. Ülkemizde yer alan birçok şehrin fay hattı üzerinde yer alıyor olması nedeniyle sık sık sarsıntılar meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD büyüklükleri ve derinlikleriyle resmi sitelerinde son depremler listesini paylaşıyor. Peki, nerede deprem oldu? İşte 26 Eylül Kandilli son depremler…

SON DEPREMLER (26 EYLÜL 2019)

Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.26 09:03:54 35.5597 32.3203 25.4 -.- 3.3 3.0 AKDENIZ İlksel 2019.09.26 07:44:39 39.0185 26.7252 8.2 -.- 1.9 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.26 07:09:37 35.0527 33.8442 4.6 -.- 2.1 -.- KIBRIS-GAZIMAGUSA İlksel 2019.09.26 07:05:37 40.8417 28.6705 8.7 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.26 05:57:15 38.9435 43.4802 23.9 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel 2019.09.26 05:13:48 36.9825 36.0862 9.6 -.- 1.6 -.- YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) İlksel 2019.09.26 04:20:01 37.2963 28.7915 9.1 -.- 1.6 -.- DEMIRCILER-KALE (DENIZLI) İlksel 2019.09.26 04:14:01 39.9205 40.8565 3.5 -.- 2.1 -.- KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) İlksel 2019.09.26 04:09:33 40.4250 27.1322 10.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.09.26 03:43:48 38.0972 26.9255 5.4 -.- 1.2 -.- KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel 2019.09.26 03:12:00 40.6877 30.7180 11.2 -.- 1.9 -.- ALTINDERE-AKYAZI (SAKARYA) İlksel 2019.09.26 02:43:37 40.8978 28.1518 7.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.26 02:31:27 38.7245 26.5495 3.2 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.26 02:29:06 40.0985 27.6927 6.0 -.- 1.3 -.- KORUDEGIRMEN-GONEN (BALIKESIR) İlksel 2019.09.26 01:51:06 40.8997 28.2070 8.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.25 23:31:59 36.8917 31.2148 75.3 -.- 2.5 -.- BEREKET-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel 2019.09.25 22:48:03 40.0045 26.1358 13.1 -.- 1.9 -.- SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE) İlksel 2019.09.25 22:26:21 40.1597 31.7273 8.4 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2019.09.25 20:42:06 36.5577 28.6432 61.7 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ İlksel 2019.09.25 19:58:46 37.7757 29.6622 10.4 -.- 1.9 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel