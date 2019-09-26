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! En son nerede oldu?

, şiddetleri düşük olduğu için hissedilmese de sık sık ülkemizde ve dünyada yaşanmaya devam ediyor. ve anlık son depremler listesini gün içerisinde şiddeti ve derinliği gibi ayrıntılarıyla internet sayfalarından paylaşıyor. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 26.9.2019 09:28
Kandilli Rasathanesi 26 Eylül son depremler! En son nerede deprem oldu?

Ülkemizde önceden yaşanan büyük çaplı sarsıntılarla verilen kayıplar nedeniyle son zamanlarda yaşanan küçük çaplı olanlar ise vatandaşları tedirgin etmeye yetiyor. Ülkemizde yer alan birçok şehrin fay hattı üzerinde yer alıyor olması nedeniyle sık sık sarsıntılar meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD büyüklükleri ve derinlikleriyle resmi sitelerinde son depremler listesini paylaşıyor. Peki, nerede deprem oldu? İşte 26 Eylül Kandilli son depremler…

SON DEPREMLER (26 EYLÜL 2019)

                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.09.26 09:03:54  35.5597   32.3203       25.4      -.-  3.3  3.0   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.26 07:44:39  39.0185   26.7252        8.2      -.-  1.9  -.-   DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                İlksel
2019.09.26 07:09:37  35.0527   33.8442        4.6      -.-  2.1  -.-   KIBRIS-GAZIMAGUSA                                 İlksel
2019.09.26 07:05:37  40.8417   28.6705        8.7      -.-  2.2  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 05:57:15  38.9435   43.4802       23.9      -.-  1.5  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2019.09.26 05:13:48  36.9825   36.0862        9.6      -.-  1.6  -.-   YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY)                        İlksel
2019.09.26 04:20:01  37.2963   28.7915        9.1      -.-  1.6  -.-   DEMIRCILER-KALE (DENIZLI)                         İlksel
2019.09.26 04:14:01  39.9205   40.8565        3.5      -.-  2.1  -.-   KANDILLI-ASKALE (ERZURUM)                         İlksel
2019.09.26 04:09:33  40.4250   27.1322       10.0      -.-  1.9  -.-   DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)                      İlksel
2019.09.26 03:43:48  38.0972   26.9255        5.4      -.-  1.2  -.-   KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR)                     İlksel
2019.09.26 03:12:00  40.6877   30.7180       11.2      -.-  1.9  -.-   ALTINDERE-AKYAZI (SAKARYA)                        İlksel
2019.09.26 02:43:37  40.8978   28.1518        7.4      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.26 02:31:27  38.7245   26.5495        3.2      -.-  1.8  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.09.26 02:29:06  40.0985   27.6927        6.0      -.-  1.3  -.-   KORUDEGIRMEN-GONEN (BALIKESIR)                    İlksel
2019.09.26 01:51:06  40.8997   28.2070        8.5      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.25 23:31:59  36.8917   31.2148       75.3      -.-  2.5  -.-   BEREKET-MANAVGAT (ANTALYA)                        İlksel
2019.09.25 22:48:03  40.0045   26.1358       13.1      -.-  1.9  -.-   SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE)                   İlksel
2019.09.25 22:26:21  40.1597   31.7273        8.4      -.-  2.0  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel
2019.09.25 20:42:06  36.5577   28.6432       61.7      -.-  3.5  3.5   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.25 19:58:46  37.7757   29.6622       10.4      -.-  1.9  -.-   SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI)                          İlksel

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Kandilli Rasathanesi 26 Eylül son depremler! En son nerede deprem oldu?
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