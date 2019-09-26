Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2019 Magnum çekiliş sonuçları sorgula!

Magnum çekiliş sonuçları için geri sayım devam ediyor. Magnum 2019 çekiliş sonucuna göre yedek listede adı olan talihlilerin tam isim listesi belli olacak. Kampanyaya katılanların sonucuna göre 2 kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 TL)ikramiyeye sahip olacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Peki Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2019 Magnum çekiliş sonuçları sorgulama!

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Heyecanla beklenen Magnum çekilişi 14 Ekim 2019 tarihinde saat 11.00'da yapılacaktır. Çekiliş yapıldıktan sonra adaylar sonuçları beklemeye başlayacak.

Magnum çekiliş sonuçları 19 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak. Çekilişe katılan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nden öğrenebilecekler.

MAGNUM 2019 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 TL)ikramiyesi kazanacaktır. Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir.

Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmelerden Unilever ve U2 Tanıtım sorumlu değildir.

Kısa mesaj, internet, iPhone ve Android uygulaması katılımlarında şifre, ad, soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekilişe katılım hakkı verilmeyecektir.

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Asil talihliler, başvuru için en geç 03.11.2019; yedek talihliler ise, en geç 18.11.2019 tarihine kadar kimlik foto-kopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır.