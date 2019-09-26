Mektuptaki acı itiraf: 8 yıl şiddet gördüm

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülen bedensel engelli kadının katil zanlısı olarak gözaltına alınan eşi Mehmet Berrak ve kayınbiraderi Halil Berrak tutuklandı. Mahallelinin "İyilik meleği" dediği kadının olaydan kısa süre önce mahalle muhtarına yaşadığı şiddeti ve sıkıntıları anlattığı bir mektup bıraktığı ortaya çıktı. Mersin Tarsus'ta dünyaya gelen İnan Berrak, 14 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu bedensel engelli oldu. İnan Berrak, olaydan iki yıl sonra evlenerek Antalya'ya yerleşti. Evlendikten bir yıl sonra oğlunu dünyaya getiren kadın, bedensel engelli olmasına rağmen kapı kapı dolaşıp el ilanı dağıttı, küçük temizlik işlerine giderek evinin geçimini sağladı. Çevresinde yardımseverliğiyle tanınan ve kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürmenin peşinde koştuğu için "iyilik meleği" diye adlandırılan İnan Berrak'ın en büyük hayali, çocuğunun iyi eğitim almasıydı. İnan Berrak, zorlu hayat sürmesine rağmen oğlunun sevgisiyle hayata dört elle sarıldı.Talihsiz kadının, olaydan iki hafta önce mahalle muhtarına bir mektup bıraktığı ortaya çıktı. 45 yaşında katledilen kadının mektubu şöyle: "Evliliğim boyunca 8 yıl şiddet gördüm. Ağır ameliyat geçirdikten sonra eşim şiddet uygulamamaya başladı. Düzeldi sandım. Adıma kredi çektik, arabayı aldık. Arabanın devrini kocam kendi üstüne aldıktan sonra kaçtı. Arabanın borçları üstüme kaldı. Malulen emekli olduğum için maaşıma da banka el koydu. Eşimin ağabeyi de şantaj yapmaya başladı. Evden çıkmam için bana sürekli baskı yapıyor. Elektrik ve su saatini üzerime aldığım için boğazımı sıkarak öldürmeye çalıştı ve tehdit etti, 'kemiklerini kırmadığıma çok pişmanım' diyor. Eşim de çocuğumla beni sıkıntılarla ortada bırakıp bir lokma ekmeğe muhtaç etti."Berrak ifadesinde, cinayeti kardeşi Halil ile işlediğini, İnan Berrak'ın yaşadığı evin de içinde bulunduğu arsa satışı nedeniyle olayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Cinayet öncesi oğlu Yasin'in üstüne kapıyı kilitlediğini anlatan Mehmet Berrak, suç aleti bıçağı evde sakladığı yeri de söyledi. İnan Berrak'ın arsasını Halil Berrak'a satmayı kabul etmediği için cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.