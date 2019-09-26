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'da 4 kilogram ele geçirildi

ilçesine yüklü miktarda gireceği istihbaratı üzerine ilçenin giriş çıkışını tutan ekipler, şüphelendikleri bir araçtan 4 kilogram madde ele geçirdi. Araçta bulunan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 06:52 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 06:52
Mustafakemalpaşa'da 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Mustafakemapaşa Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı. İlçenin tüm giriş çıkışlarını tutan ekipler, içerisinde Ahmet B., Hüseyin B. ve Ferhat S.'nin bulunduğu otomobili durdurdu. Şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 4 kilo sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan Ahmet B., Hüseyin B. ve Ferhat S. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Mustafakemalpaşa'da 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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