‘Pişmanım’a iyi hal yok

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Kayseri'de ayrılmak isteyen sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Özkan Onay (36) ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklu yargılanan Özkan Onay, karar duruşmasında hazır bulundu. Gülay Şimşek'in şikâyetçi anne ve babası ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü avukatı da davaya müdahil oldu. Sanık Özkan Onay, pişman olduğunu söyleyerek, "Olmasaydı iyiydi. Onu çok seviyordum ve kıskanıyordum" dedi. Mahkeme, sanık Özkan Onay'a, "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verirken, iyi hal indirimi uygulanmadı. Şimşek, öldürülmeden 13 gün önce videoya kayda aldığı görüntülerde kendisine yaklaşmaması şartıyla karakola yaptığı şikâyetini geri çekmişti.Talihsiz kadının babası Kazım Şimşek, karara tepki gösterdi. SABAH'a konuşan baba, "Tasarlayarak öldürmekten ağır müebbet bekliyorduk" dedi.