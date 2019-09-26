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Provokatörlerin asılsız iddialar ortaya atmıştı! Gerçek ortaya çıktı

’da meydana gelen şiddetli depremin ardından ’nde hasar meydana geldiğine ilişkin asılsız iddialar ortaya atılmıştı. Provokatörlerin ortaya attığı görüntülerle ilgili gerçek de ortaya çıktı. Görüntünün köprüde bayrak asılması sırasında çekildiği ve köprüde herhangi bir hasar almadığı öğrenildi. Başkan Erdoğan da bu asılsız iddialara sert tepki gösterdi ve "Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de "Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu" Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil." açıklaması yaptı.

Giriş Tarihi: 26.9.2019 16:30 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 16:35
Provokatörlerin asılsız iddialar ortaya atmıştı! Gerçek ortaya çıktı

İstanbul'da meydana gelen şiddetli depremin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hasar meydana geldiğine ilişkin provokatif iddialar ortaya atılmıştı. Görüntünün köprüde bayrak asılması sırasında çekildiği ve köprüde herhangi bir hasar almadığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD dönüşü yaptığı açıklamasında konu ile ilgili "Bu tür zamanlarda biliyorsunuz çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de "köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu"

Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan depreme ilişkin önemli açıklamalar

"BÖYLE DENSİZLİK YAPANLAR DA VAR"

Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil. 8 kadar yaralanma olayı söz konusu, bunlar da hafif yaralı. Bunun dışında binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Bunlar da yakın takipte devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DE AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden deprem sonrası 15 Temmuz Şehitler köprüsünde hasar oluştu şeklinde paylaşımlar yapılıyor. Kesinlikle itibar etmeyin lütfen. Bahse konu yerde bayrak asmak için platform var. Vatandaşlarımızın panik yapmaması bizim için önemli." denildi.

Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan depreme ilişkin önemli açıklamalar

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Provokatörlerin asılsız iddialar ortaya atmıştı! Gerçek ortaya çıktı
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