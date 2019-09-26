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Son dakika haber! Büyük depremi için tedirginlik veren uyarısı yapıldı! "İstanbul için 4 büyük senaryo"

Geçtiğimiz gün Silivri açıklarında gerçekleşen 4,6 büyüklüğünde tedirginliğe sebep olurken konuya yönelik son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara çevresinde her 50 yılda bir 7’den büyük deprem olduğunu belirtirken riski hakkında da korkutan bir uyarıda bulundu. Öte yandan, Marmara başta olmak üzere Türkiye kıyılarına da dikkat çeken Ersoy, deprem hakkında dört tane büyük senaryo olduğunu dile getirdi. İşte, Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un depremi ve tsunami hakkında yaptığı son dakika açıklamasının detayları...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 09:44
Son dakika haber! Büyük İstanbul depremi için tedirginlik veren tsunami uyarısı yapıldı! İstanbul için 4 büyük senaryo

Geçtiğimiz gün Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde ve 9.8 km derinlikte olan korku ve tedirginliğe yol açarken ilçedeki bazı okullar da tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Depremin akabinde konunun uzmanı kişiler tarafından son dakika açıklamaları yapılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan tarafından bir açıklama yapıldı. Marmara çevresinde her yılda 50 bir 7'den büyük deprem olduğunu ifade eden Ersoy, olası tehlikesi hakkında da korkutan bir uyarıda bulundu.

4 BÜYÜK SENARYO VAR

Silivri'deki 4.6 büyüklüğündeki deprem kaygı verici olduğunu belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, olası depremi ile ilgili 4 büyük senaryo olduğunu söyledi.

İşte, ünlü ismin açıklamalarından öne çıkan son dakika ayrıntıları;

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Son dakika haber! Büyük İstanbul depremi için tedirginlik veren tsunami uyarısı yapıldı! "İstanbul için 4 büyük senaryo"
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