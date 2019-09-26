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: depremi sonrası kritik uyarı geldi! İstanbul, ve ’da okullar tatil mi?

’da bugün öğlen saatlerinde 5,8 büyüklüğünde meydana geldi. Silivri açıklarında oldukça şiddetli gerçekleşen deprem büyük paniğe neden oldu. Konuyla ilgili AFAD ve Kızılay’dan son dakika açıklamaları geldi. Çatlak veya hasar oluşan binalara kesinlikle girilmemesi gerektiği ve depremlerin devam edeceği belirtildi. Öte yandan okulların tatil edilip edilmediği de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, ‘İstanbul, ve ’da okullar tatil mi?’ İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 26.9.2019 18:32
Son dakika haberi: İstanbul depremi sonrası kritik uyarı geldi! İstanbul, Kocaeli ve Bursa’da okullar tatil mi?

'da bugün yaşanan büyük korku ve paniğe neden oldu. Son aylarda sık sık ufak çaplı depremler Marmara ve çevresinde hissediliyordu. Ancak bugün yaşanan deprem halkın büyük paniğe kapılmasına neden oldu. 5.8 şiddetinde yaşanan depremde büyük sarsıntılar yaşandı. İstanbul Valiliği'nden de konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, 'İstanbul, ve 'nde okullar tatil edildi mi?' Öte yandan AFAD ve Kızılay'dan da konuyla ilgili açıklamalar geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu'nun yaptığı açıklamada depremler devam edebilir uyarısı geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

İSTANBUL'DA 5,8 BÜYÜKLÜĞÜ'NDE DEPREM! İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 14:00 sularında 6.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem sonrası halk sokağa dökülürken hastaneler ve okullar ise boşaltıldı. AFAD ve Kızılay'dan da kritik uyarılar geldi.

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Son dakika haberi: İstanbul depremi sonrası kritik uyarı geldi! İstanbul, Kocaeli ve Bursa’da okullar tatil mi?
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