Son dakika haberi: İstanbul depremi sonrası kritik uyarı geldi! İstanbul, Kocaeli ve Bursa’da okullar tatil mi?

İstanbul'da bugün yaşanan deprem büyük korku ve paniğe neden oldu. Son aylarda sık sık ufak çaplı depremler Marmara ve çevresinde hissediliyordu. Ancak bugün yaşanan deprem halkın büyük paniğe kapılmasına neden oldu. 5.8 şiddetinde yaşanan depremde büyük sarsıntılar yaşandı. İstanbul Valiliği'nden de konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, 'İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nde okullar tatil edildi mi?' Öte yandan AFAD ve Kızılay'dan da konuyla ilgili açıklamalar geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu'nun yaptığı açıklamada depremler devam edebilir uyarısı geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

İSTANBUL'DA 5,8 BÜYÜKLÜĞÜ'NDE DEPREM! İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 14:00 sularında 6.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem sonrası halk sokağa dökülürken hastaneler ve okullar ise boşaltıldı. AFAD ve Kızılay'dan da kritik uyarılar geldi.