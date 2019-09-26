Son Dakika Haberi: İstanbul'da okulların tatil edildiği açıklandı

Kandilli Rasathanesi'nin 6.0 şiddetinde olduğunu duyurduğu İstanbul depreminin ardından valiliktan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada İstanbul'da okulların tatil edildiği açıklandı.

Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! İstanbul'un her yerinde hissedildi...

"HERHANGİ BİR HASAR İHBARI YAPILMAMIŞTIR"

Valilik açıklamasında "Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." denildi.

OKULLAR VE HASTANELER TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.

İstanbul depreminde Avcılar'da cami minaresi yıkıldı!

ARTÇI SARSINTILAR MEYDANA GELDİ

Kandilli, İstanbul'un bütün ilçelerinden hissedilen depremin büyüklüğünü 6 olarak duyururken derinliğini 12.6 km olarak açıkladı. AFAD ise, Marmara Denizi merkezli depremin büyüklüğünü 5.8 olarak duyurup derinliğini 6.99 km olarak kamuoyu ile son dakika olarak paylaştı. Öte yandan, Marmara denizi açıklarında ise 3.2 ve 4.4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.

SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ BOŞALTILDI

İstanbul'da yaşanan depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı. Hasta ve hasta yakınları devlet hastanesi bahçesinde beklemeye devam ediyor. Öte yandan hastaneye yakın bir binanın çatısının yıkılması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Son dakika: İstanbul'da 6.0 şiddetinde deprem!

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem kent genelinde ve Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Düzce, Bilecik'te de hissedildi.