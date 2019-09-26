Son dakika haberi: İstanbul’da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı!

İstanbul'da öğle saatlerinde çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem çok net bir şekilde hissedilirken birçok kişi kendini sokağa attı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin büyüklüğünü son dakika açıklaması ile duyurdu. Dakikalar sonra ise Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü revize etti. İşte İstanbul deprem ile ilgili son dakika gelişmeleri!

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ DEPREM

Kandilli ve AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine göre, Silivri açıkları merkezli bir deprem oldu. İstanbul'un hemen hemen her ilçesinden deprem büyük paniğe yol açarken, bir süreliğine telefon hatları kesildi. Kandilli, İstanbul'da olan depremin büyüklüğünü 6 şiddetinde açıklarken derinliği ise 12.6 olarak duyurdu. AFAD ise, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndan hissedilen depremin 13.59'da 5.8 büyüklüğünde olduğunu son dakika olarak paylaştı.

İşte detaylar;