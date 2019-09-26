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Son dakika haberi: ’da şiddetli oldu! AFAD ve Kızılay'dan İstanbul depremi sonrası önemli uyarı!

’da korkuttu… Öğlen saatlerinde çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası milyonlarca kişi sokağa döküldü. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, resmi internet sitesinden depremin büyüklüğünü açıkladı. İstanbul’da yaşanan korku dolu anların ardından İstanbul Valiliği’nden de önemli bir açıklama geldi. Valilik İstanbul'da okulların tatil edildiğini belirtti. AFAD ve Kızılay hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlara ''evlerinizi terk edin'' uyarısında bulundu. İstanbul depremi ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri şöyle…

Giriş Tarihi: 26.9.2019 15:38 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 15:39
Son dakika haberi: İstanbul’da şiddetli deprem oldu! AFAD ve Kızılay'dan İstanbul depremi sonrası önemli uyarı!

Silivri açıklarında meydana gelen şiddetli milyonlarca kişiye korku dolu anlar yaşattı. Hemen herkesin hissettiği depremin hemen ardından halk sokaklara döküldü. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, yaptığı son dakika açıklaması ile depremin büyüklüğünü açıkladı. İstanbul Valiliği de konu ile ilgili çok önemli açıklamalar yaparken, İstanbul'da okulların tatil edildiğini duyurdu. İstanbul deprem ile ilgili son gelişmeleri buradan öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL'DA DEPREM KORKUTTU

İstanbul'da 14:00 sularında 6.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem sonrası halk sokağa dökülürken hastaneler ve okullar ise boşaltıldı.

İSTANBUL'DA DEPREM SONRASI OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği yaşanan depremin ardından önemli açıklamalar yaptı.

İşte ayrıntılar;

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Son dakika haberi: İstanbul’da şiddetli deprem oldu! AFAD ve Kızılay'dan İstanbul depremi sonrası önemli uyarı!
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