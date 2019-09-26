Son dakika haberi: İstanbul’da şiddetli deprem oldu! AFAD ve Kızılay'dan İstanbul depremi sonrası önemli uyarı!

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen şiddetli deprem milyonlarca kişiye korku dolu anlar yaşattı. Hemen herkesin hissettiği depremin hemen ardından halk sokaklara döküldü. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, yaptığı son dakika açıklaması ile depremin büyüklüğünü açıkladı. İstanbul Valiliği de konu ile ilgili çok önemli açıklamalar yaparken, İstanbul'da okulların tatil edildiğini duyurdu. İstanbul deprem ile ilgili son gelişmeleri buradan öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL'DA DEPREM KORKUTTU

İstanbul'da 14:00 sularında 6.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem sonrası halk sokağa dökülürken hastaneler ve okullar ise boşaltıldı.

İSTANBUL'DA DEPREM SONRASI OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği yaşanan depremin ardından önemli açıklamalar yaptı.

İşte ayrıntılar;