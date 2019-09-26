Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 26 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Heyecanla beklenen Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi(MPİ) tarafından açıklanacak olan numaralar akşam saatlerinde belli olacak. 26 Eylül Süper Loto sonuçları MPİ adresinden canlı noter huzurunda gerçekleşecek. Çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri ise çekilişten yaklaşık yarım saat sonra yine www.mpi.gov.tr adresi üzerinden açıklanıyor. Geçen hafta büyük ikramiye devretmişti. Peki 26 Eylül Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 26 EYLÜL 2019

Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişleri www.mpi.gov.tr adresi üzerinden çekiliş saatinde canlı yayınlanıyor.

Çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri ise çekilişten yaklaşık yarım saat sonra yine www.mpi.gov.tr adresi üzerinden açıklanıyor.

SÜPER LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.