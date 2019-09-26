Telefonlar neden çekmiyor? İstanbul depreminden sonra telefonlar ne zaman düzelir? Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve diğer GSM operatörleri neden çekmiyor?

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.7'lik depremin ardından iletişimde yaşanan aksaklıklarla birlikte vatandaşlar sevdiklerine ulaşmakta güçlük çekiyor. Bununla birlikte neler olduğunu anlamak isteyen vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak Telefonlar neden çekmiyor, ne zaman düzelir, şebeke neden yok? Sorularını yoğun olarak araştırmayı sürdürüyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve diğer GSM operatörlerinden konuyla ilgili açıklama bekleyen vatandaşlar telefonlar ne zaman düzelir diye merak ediyor. Peki, Telefonlar neden çekmiyor, ne zaman düzelir, şebeke neden yok? İşte Türk Telekom, Turkcel, Vodafone ve diğer GSM operatörlerinden konuya ilişkin açıklamalar…

TELEFONLAR NEDEN ÇEKMİYOR, ŞEBEKE NEDEN YOK, NEDEN ARAMA YAPAMIYORUM?

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından ortaya çıkan telefonlar neden çekmiyor, şebeke neden yok, neden arama yapamıyorum? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;