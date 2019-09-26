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? depreminden sonra telefonlar ne zaman düzelir? , , ve diğer operatörleri neden çekmiyor?

’da meydana gelen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.7 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar yaşadıkları şokla birlikte sevdiklerine ulaşamama sorunuyla karşılaştı. Bununla birlikte pek çok kişi arama motorlarında ? Sorusu başta olmak üzere İstanbul depreminden sonra telefonlar ne zaman düzelir, şebeke neden yok, neden arama yapamıyorum? Sorularını yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Öte yandan telefonlar neden çekmiyor sorusuyla başta , ve şirketlerinden açıklama bekleniyor. Peki, Telefonlar neden çekmiyor, ne zaman düzelir, şebeke neden yok? İşte Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve diğer GSM operatörlerinden gelen açıklamalar…

Giriş Tarihi: 26.9.2019 20:03 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 20:03
Telefonlar neden çekmiyor? İstanbul depreminden sonra telefonlar ne zaman düzelir? Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve diğer GSM operatörleri neden çekmiyor?

Silivri açıklarında meydana gelen 5.7'lik depremin ardından iletişimde yaşanan aksaklıklarla birlikte vatandaşlar sevdiklerine ulaşmakta güçlük çekiyor. Bununla birlikte neler olduğunu anlamak isteyen vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak , ne zaman düzelir, şebeke neden yok? Sorularını yoğun olarak araştırmayı sürdürüyor. , , ve diğer operatörlerinden konuyla ilgili açıklama bekleyen vatandaşlar telefonlar ne zaman düzelir diye merak ediyor. Peki, Telefonlar neden çekmiyor, ne zaman düzelir, şebeke neden yok? İşte Türk Telekom, Turkcel, Vodafone ve diğer GSM operatörlerinden konuya ilişkin açıklamalar…

TELEFONLAR NEDEN ÇEKMİYOR, ŞEBEKE NEDEN YOK, NEDEN ARAMA YAPAMIYORUM?

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından ortaya çıkan telefonlar neden çekmiyor, şebeke neden yok, neden arama yapamıyorum? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Telefonlar neden çekmiyor? İstanbul depreminden sonra telefonlar ne zaman düzelir? Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve diğer GSM operatörleri neden çekmiyor?
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