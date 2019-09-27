33TE otobüs durakları neler? İşte 33TE Giyimkent Esenler - Eminönü geçiş güzergahı...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
33TE otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 33TE Giyimkent - Esenler - Eminönü hattı birçok duraktan geçiyor.
İLK DURAK EMİNÖNÜ
1 – EMİNÖNÜ
FATİH
2 – HALİÇ METRO
FATİH
3 – UNKAPANI
FATİH
4 – VEFA
FATİH
5 – İST.BÜYÜKŞEHİR BELED
FATİH
6 – PERTEVNİYAL V.SULTAN
FATİH
7 – AKSARAY
FATİH
8 – İSKENDERPAŞA
FATİH
9 – OĞUZHAN
FATİH
10 – İSTANBUL EMNİYET MÜD
FATİH
11 – BEZMİALEM VAKIF ÜNİV
FATİH
12 – ULUBATLI
FATİH
13 – ÇİFTE DUTLAR
ESENLER
14 – ATIŞALANI CADDESİ
ESENLER
15 – ATIŞALANI LİSESİ
ESENLER
16 – MEHMET AKİF İNAN CAD
ESENLER
17 – ULUDAĞ CADDESİ
ESENLER
18 – KURUDERE CADDESİ
ESENLER
19 – ORUÇREİS MAHALLESİ
ESENLER
20 – ŞEHİT ALİKARAHAN CAD
ESENLER
21 – HZ. ALİ CAMİİ
ESENLER