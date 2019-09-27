33TE otobüs durakları neler? İşte 33TE Giyimkent Esenler - Eminönü geçiş güzergahı...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

33TE otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 33TE Giyimkent - Esenler - Eminönü hattı birçok duraktan geçiyor.

İLK DURAK EMİNÖNÜ

1 – EMİNÖNÜ

FATİH

2 – HALİÇ METRO

FATİH

3 – UNKAPANI

FATİH

4 – VEFA

FATİH

5 – İST.BÜYÜKŞEHİR BELED

FATİH

6 – PERTEVNİYAL V.SULTAN

FATİH

7 – AKSARAY

FATİH

8 – İSKENDERPAŞA

FATİH

9 – OĞUZHAN

FATİH

10 – İSTANBUL EMNİYET MÜD

FATİH

11 – BEZMİALEM VAKIF ÜNİV

FATİH

12 – ULUBATLI

FATİH

13 – ÇİFTE DUTLAR

ESENLER

14 – ATIŞALANI CADDESİ

ESENLER

15 – ATIŞALANI LİSESİ

ESENLER

16 – MEHMET AKİF İNAN CAD

ESENLER

17 – ULUDAĞ CADDESİ

ESENLER

18 – KURUDERE CADDESİ

ESENLER

19 – ORUÇREİS MAHALLESİ

ESENLER

20 – ŞEHİT ALİKARAHAN CAD

ESENLER

21 – HZ. ALİ CAMİİ

ESENLER