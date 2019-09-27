34B otobüs durakları neler? İşte 34B Beylikdüzü Avcılar otobüs hattı geçtiği güzergah...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

34B otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 34B Beylikdüzü Avcılar hattı birçok duraktan geçiyor.

BEYLİKDÜZÜ SON DURAK KALKIŞ

BEYLİKDÜZÜ SON DURAK

BEYKENT

CUMHURİYET MAHALLESİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE

BEYLİKDÜZÜ

GÜZELYURT

HARAMİDERE

HARAMİDERE SANAYİ

SAADETDERE MAHALLESİ

MUSTAFA KEMAL PAŞA

CİHANGİR ÜNİVERSİTESİ DURAĞI

AVCILAR MERKEZ ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ