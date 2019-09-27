34B otobüs durakları neler? İşte 34B Beylikdüzü Avcılar otobüs hattı geçtiği güzergah...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
34B otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 34B Beylikdüzü Avcılar hattı birçok duraktan geçiyor.
BEYLİKDÜZÜ SON DURAK KALKIŞ