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34B otobüs durakları neler? İşte 34B Beylikdüzü Avcılar otobüs hattı geçtiği güzergah...

34B otobüs durakları listesi burada! İstanbul'un Avrupa yakasında yaşayan ve bu hattı kullamak durumunda kalan vatandaşlar tarafından kullanılmaktadır. Yoğun bir hat olan 34B sıkça kullanılan bir durak olduğu için güzergah hakkında da güncel bilgilere erişmek oldukça önem arz ediyor. Sizler için hazırladığımız haberimizden detayı ile 34B otobüsünün geçtiği duraklar hakkında bilgi sahibi olabilir, geçtiği güzergah hakkında fikir edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.9.2019 12:26
34B otobüs durakları neler? İşte 34B Beylikdüzü Avcılar otobüs hattı geçtiği güzergah...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

34B otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 34B Beylikdüzü Avcılar hattı birçok duraktan geçiyor.

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34B otobüs durakları neler? İşte 34B Beylikdüzü Avcılar otobüs hattı geçtiği güzergah...
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