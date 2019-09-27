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neler? İşte 144A otobüs hattı geçtiği güzergah...

listesi burada! İstanbul'un Avrupa yakasında yaşayan ve bu hattı kullamak durumunda kalan vatandaşlar tarafından kullanılmaktadır. Yoğun bir hat olan 35A sıkça kullanılan bir durak olduğu için güzergah hakkında da güncel bilgilere erişmek oldukça önem arz ediyor. Sizler için hazırladığımız haberimizden detayı ile 35A otobüsünün geçtiği duraklar hakkında bilgi sahibi olabilir, geçtiği güzergah hakkında fikir edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.9.2019 12:29
35A otobüs durakları neler? İşte 144A otobüs hattı geçtiği güzergah...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

35A otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 34B Beylikdüzü Avcılar hattı birçok duraktan geçiyor.

KOCAMUSTAFAPAŞA KALKIŞ

1 - KOCAMUSTAFAPAŞA
Fatih

2 - K.MUSTAFAPAŞA CAD.
Fatih

3 - CERRAHPAŞA
Fatih

4 - HASEKİ
Fatih

5 - HASEKİ POLİKLİNİK
Fatih

6 - YUSUFPAŞA
Fatih

7 - ORDU CADDESİ
Fatih

8 - LALELİ
Fatih

9 - BEYAZIT ÜNİVERSİTE

Fatih

10 - BEYAZIT

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35A otobüs durakları neler? İşte 144A otobüs hattı geçtiği güzergah...
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