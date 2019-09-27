35A otobüs durakları neler? İşte 35C Kocamustafapaşa Eminönü otobüs hattı geçtiği güzergah...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
35A otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 35A Kocamustafapaşa Eminönü hattı birçok duraktan geçiyor.
KOCAMUSTAFAPAŞA KALKIŞ
1 - KOCAMUSTAFAPAŞA
Fatih
2 - K.MUSTAFAPAŞA CAD.
Fatih
3 - CERRAHPAŞA
Fatih
4 - HASEKİ
Fatih
5 - HASEKİ POLİKLİNİK
Fatih
6 - YUSUFPAŞA
Fatih
7 - ORDU CADDESİ
Fatih
8 - LALELİ
Fatih
9 - BEYAZIT ÜNİVERSİTE
Fatih
10 - BEYAZIT