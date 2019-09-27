35C otobüs durakları neler? İşte 35C Kocamustafapaşa Taksim otobüs güzergahı...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
35C otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 35C Kocamustafapaşa Taksim hattı birçok duraktan geçiyor.
KOCAMUSTAFAPAŞA KALKIŞ
1 - KOCAMUSTAFAPAŞA
Fatih
2 - K.MUSTAFAPAŞA CAD.
Fatih
3 - CERRAHPAŞA
Fatih
4 - HASEKİ
Fatih
5 - HASEKİ POLİKLİNİK
Fatih
6 - YUSUFPAŞA
Fatih
7 - PERTEVNİYAL V.SULTAN
Fatih
8 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED
Fatih
9 - VEFA
Fatih
10 - UNKAPANI
Fatih
11 - ŞİŞHANE2
Beyoğlu
12 - TEPEBAŞI
Beyoğlu
13 - ÖMER HAYYAM
Beyoğlu
14 - TARLABAŞI
Beyoğlu
15 - TAKSİM TÜNEL
Beyoğlu
16 - ELMADAĞ
Şişli
17 - TRT İSTANBUL RADYOSU
Şişli
18 - HARBİYE
Şişli