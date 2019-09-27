35C otobüs durakları neler? İşte 35C Kocamustafapaşa Taksim otobüs güzergahı...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

35C otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 35C Kocamustafapaşa Taksim hattı birçok duraktan geçiyor.

KOCAMUSTAFAPAŞA KALKIŞ

1 - KOCAMUSTAFAPAŞA

Fatih

2 - K.MUSTAFAPAŞA CAD.

Fatih

3 - CERRAHPAŞA

Fatih

4 - HASEKİ

Fatih

5 - HASEKİ POLİKLİNİK

Fatih

6 - YUSUFPAŞA

Fatih

7 - PERTEVNİYAL V.SULTAN

Fatih

8 - İST.BÜYÜKŞEHİR BELED

Fatih

9 - VEFA

Fatih

10 - UNKAPANI

Fatih

11 - ŞİŞHANE2

Beyoğlu

12 - TEPEBAŞI

Beyoğlu

13 - ÖMER HAYYAM

Beyoğlu

14 - TARLABAŞI

Beyoğlu

15 - TAKSİM TÜNEL

Beyoğlu

16 - ELMADAĞ

Şişli

17 - TRT İSTANBUL RADYOSU

Şişli

18 - HARBİYE

Şişli