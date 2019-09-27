38E Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi Küçükköy Eminönü otobüs durakları... 38E otobüs güzergahı...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
38E otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 38E Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi Küçükköy Eminönü gibi birçok duraktan geçiyor.
G.O.PAŞA DEVLET HAST KALKIŞ
1 - G.O.PAŞA DEVLET HAST
Gaziosmanpaşa
2 - OSMANBEY CADDESİ
Gaziosmanpaşa
3 - KARAYOLLARI MAH.
Gaziosmanpaşa
4 - 634 SOKAK
Gaziosmanpaşa
5 - CEBECİ CAD.
Gaziosmanpaşa
6 - FABRİKALAR
Gaziosmanpaşa
7 - ÜÇ YOL
Sultangazi
8 - KARADENİZ MAH. PERON
Gaziosmanpaşa
9 - ERTUĞRUL GAZİ CADDESİ
Gaziosmanpaşa
10 - GALERİ CADDESİ
Gaziosmanpaşa
11 - YENİ MAHALLE İÖO
Gaziosmanpaşa
12 - KÜÇÜKKÖY BEŞYOL
Gaziosmanpaşa
13 - DUMLUPINAR İÖO
Gaziosmanpaşa
14 - KÜÇÜKKÖY MEYDAN
Gaziosmanpaşa
15 - KÜÇÜKKÖY
Gaziosmanpaşa
16 - VEFA POYRAZ LİSESİ
Gaziosmanpaşa
17 - HACI ÇEŞME
Gaziosmanpaşa
18 - KAFKAS
Gaziosmanpaşa
19 - CENGİZ TOPEL CAD.
Gaziosmanpaşa
20 - KÜÇÜKKÖY YOLU
Gaziosmanpaşa
21 - SAĞMALCILAR LİSESİ
Bayrampaşa
22 - BEREÇ
Bayrampaşa
23 - ALPERENLER
Bayrampaşa
24 - ULUYOL CADDESİ
Bayrampaşa
25 - ULUYOL
Bayrampaşa
26 - SAĞLIK MERKEZİ
Bayrampaşa
27 - RAMİ YOLU
Bayrampaşa
28 - KERVAN ÇEŞME
Eyüpsultan
29 - TOPCULAR
Eyüpsultan
30 - DEMİR KAPI
Eyüpsultan
31 - ŞEHİTLİK
Eyüpsultan
32 - EDİRNEKAPI SUR DIŞI
Eyüpsultan
33 - EDİRNEKAPI
Fatih
34 - ŞEHİT YUNUS EMRE EZER
Fatih
35 - KARAGÜMRÜK
Fatih
36 - ŞEHİT AHMET KARA
Fatih
37 - YAVUZ SELİM
Fatih
38 - FATİH
Fatih
39 - FATİH İTFAİYE - ŞEHİT TANER ÇEBİ
Fatih
40 - VEFA
Fatih
41 - UNKAPANI
Fatih
42 - AZAPKAPI-HALİÇ METRO
Beyoğlu
43 - PERŞEMBE PAZARI
Beyoğlu
44 - KARAKÖY
Beyoğlu
45 - EMİNÖNÜ
Fatih