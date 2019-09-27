38E Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi Küçükköy Eminönü otobüs durakları... 38E otobüs güzergahı...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

38E otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 38E Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi Küçükköy Eminönü gibi birçok duraktan geçiyor.

G.O.PAŞA DEVLET HAST KALKIŞ

1 - G.O.PAŞA DEVLET HAST

Gaziosmanpaşa

2 - OSMANBEY CADDESİ

Gaziosmanpaşa

3 - KARAYOLLARI MAH.

Gaziosmanpaşa

4 - 634 SOKAK

Gaziosmanpaşa

5 - CEBECİ CAD.

Gaziosmanpaşa

6 - FABRİKALAR

Gaziosmanpaşa

7 - ÜÇ YOL

Sultangazi

8 - KARADENİZ MAH. PERON

Gaziosmanpaşa

9 - ERTUĞRUL GAZİ CADDESİ

Gaziosmanpaşa

10 - GALERİ CADDESİ

Gaziosmanpaşa

11 - YENİ MAHALLE İÖO

Gaziosmanpaşa

12 - KÜÇÜKKÖY BEŞYOL

Gaziosmanpaşa

13 - DUMLUPINAR İÖO

Gaziosmanpaşa

14 - KÜÇÜKKÖY MEYDAN

Gaziosmanpaşa

15 - KÜÇÜKKÖY

Gaziosmanpaşa

16 - VEFA POYRAZ LİSESİ

Gaziosmanpaşa

17 - HACI ÇEŞME

Gaziosmanpaşa

18 - KAFKAS

Gaziosmanpaşa

19 - CENGİZ TOPEL CAD.

Gaziosmanpaşa

20 - KÜÇÜKKÖY YOLU

Gaziosmanpaşa

21 - SAĞMALCILAR LİSESİ

Bayrampaşa

22 - BEREÇ

Bayrampaşa

23 - ALPERENLER

Bayrampaşa

24 - ULUYOL CADDESİ

Bayrampaşa

25 - ULUYOL

Bayrampaşa

26 - SAĞLIK MERKEZİ

Bayrampaşa

27 - RAMİ YOLU

Bayrampaşa

28 - KERVAN ÇEŞME

Eyüpsultan

29 - TOPCULAR

Eyüpsultan

30 - DEMİR KAPI

Eyüpsultan

31 - ŞEHİTLİK

Eyüpsultan

32 - EDİRNEKAPI SUR DIŞI

Eyüpsultan

33 - EDİRNEKAPI

Fatih

34 - ŞEHİT YUNUS EMRE EZER

Fatih

35 - KARAGÜMRÜK

Fatih

36 - ŞEHİT AHMET KARA

Fatih

37 - YAVUZ SELİM

Fatih

38 - FATİH

Fatih

39 - FATİH İTFAİYE - ŞEHİT TANER ÇEBİ

Fatih

40 - VEFA

Fatih

41 - UNKAPANI

Fatih

42 - AZAPKAPI-HALİÇ METRO

Beyoğlu

43 - PERŞEMBE PAZARI

Beyoğlu

44 - KARAKÖY

Beyoğlu

45 - EMİNÖNÜ

Fatih