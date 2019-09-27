38G Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi Mecidiyeköy otobüs durakları listesi! 38E otobüs güzergahı...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

38G otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 38G Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi Mecidiyeköy gibi birçok duraktan geçiyor.

G.O.PAŞA DEVLET HAST KALKIŞ

1 - G.O.PAŞA DEVLET HAST

Gaziosmanpaşa

2 - OSMANBEY CADDESİ

Gaziosmanpaşa

3 - KARAYOLLARI MAH.

Gaziosmanpaşa

4 - 634 SOKAK

Gaziosmanpaşa

5 - FABRİKALAR

Gaziosmanpaşa

6 - ÜÇ YOL

Sultangazi

7 - KARADENİZ MAH. PERON

Gaziosmanpaşa

8 - ERTUĞRUL GAZİ CADDESİ

Gaziosmanpaşa

9 - GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE PARKI

Gaziosmanpaşa

10 - GALERİ CADDESİ

Gaziosmanpaşa

11 - YENİ MAHALLE İÖO

Gaziosmanpaşa

12 - KÜÇÜKKÖY BEŞYOL

Gaziosmanpaşa

13 - DUMLUPINAR İÖO

Gaziosmanpaşa

14 - KÜÇÜKKÖY

Gaziosmanpaşa

15 - GEBZELİ CADDESİ

Gaziosmanpaşa

16 - KÜÇÜKKÖY İSTANBUL CD

Gaziosmanpaşa

17 - G.O.PAŞA CADDESİ

Gaziosmanpaşa

18 - A.İZZETBEGOVİÇ İ.O

Gaziosmanpaşa

19 - BAĞLAR CADDESİ-ŞEHİT ANIL KAAN AYBEK

Gaziosmanpaşa

20 - BAĞLAR SOKAK

Gaziosmanpaşa

21 - GOP HASTANESİ

Gaziosmanpaşa

22 - GAZİ.O.PAŞA BELEDİYE

Gaziosmanpaşa

23 - BOZHANE

Gaziosmanpaşa

24 - TEPEBAŞI

Gaziosmanpaşa

25 - ORDU CADDESİ

Gaziosmanpaşa

26 - PAZARİÇİ

Gaziosmanpaşa

27 - ŞEHNAZ CADDESİ

Gaziosmanpaşa

28 - KARADENİZ CADDESİ

Eyüpsultan

29 - SİLAHTARAĞAA İLKÖĞRETİM OKULU

Eyüpsultan

30 - SAKARYA MAH

Eyüpsultan

31 - SİLAHTARAĞA CADDESİ

Eyüpsultan

32 - FİL KÖPRÜSÜ

Eyüpsultan

33 - İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eyüpsultan

34 - SİLAHTAR

Eyüpsultan

35 - BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Eyüpsultan

36 - SÜNNET KÖPRÜSÜ

Kağıthane

37 - KAĞITHANE TÜNEL

Kağıthane

38 - GAZHANE YOLU

Kağıthane

39 - OKMEYDANI

Şişli

40 - DARÜLACEZE

Şişli

41 - PERPA 1

Şişli

42 - OKMEYDANI EĞT.HAST1

Şişli

43 - DİŞ POLİKLİNİĞİ

Şişli

44 - ÇİFTECEVİZLER

Şişli

45 - ŞİŞLİ END.MES.LİS

Şişli

46 - MECİDİYEKÖY MEZARLIK

Şişli