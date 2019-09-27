38G Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi Mecidiyeköy otobüs durakları listesi! 38E otobüs güzergahı...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
38G otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 38G Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi Mecidiyeköy gibi birçok duraktan geçiyor.
G.O.PAŞA DEVLET HAST KALKIŞ
1 - G.O.PAŞA DEVLET HAST
Gaziosmanpaşa
2 - OSMANBEY CADDESİ
Gaziosmanpaşa
3 - KARAYOLLARI MAH.
Gaziosmanpaşa
4 - 634 SOKAK
Gaziosmanpaşa
5 - FABRİKALAR
Gaziosmanpaşa
6 - ÜÇ YOL
Sultangazi
7 - KARADENİZ MAH. PERON
Gaziosmanpaşa
8 - ERTUĞRUL GAZİ CADDESİ
Gaziosmanpaşa
9 - GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE PARKI
Gaziosmanpaşa
10 - GALERİ CADDESİ
Gaziosmanpaşa
11 - YENİ MAHALLE İÖO
Gaziosmanpaşa
12 - KÜÇÜKKÖY BEŞYOL
Gaziosmanpaşa
13 - DUMLUPINAR İÖO
Gaziosmanpaşa
14 - KÜÇÜKKÖY
Gaziosmanpaşa
15 - GEBZELİ CADDESİ
Gaziosmanpaşa
16 - KÜÇÜKKÖY İSTANBUL CD
Gaziosmanpaşa
17 - G.O.PAŞA CADDESİ
Gaziosmanpaşa
18 - A.İZZETBEGOVİÇ İ.O
Gaziosmanpaşa
19 - BAĞLAR CADDESİ-ŞEHİT ANIL KAAN AYBEK
Gaziosmanpaşa
20 - BAĞLAR SOKAK
Gaziosmanpaşa
21 - GOP HASTANESİ
Gaziosmanpaşa
22 - GAZİ.O.PAŞA BELEDİYE
Gaziosmanpaşa
23 - BOZHANE
Gaziosmanpaşa
24 - TEPEBAŞI
Gaziosmanpaşa
25 - ORDU CADDESİ
Gaziosmanpaşa
26 - PAZARİÇİ
Gaziosmanpaşa
27 - ŞEHNAZ CADDESİ
Gaziosmanpaşa
28 - KARADENİZ CADDESİ
Eyüpsultan
29 - SİLAHTARAĞAA İLKÖĞRETİM OKULU
Eyüpsultan
30 - SAKARYA MAH
Eyüpsultan
31 - SİLAHTARAĞA CADDESİ
Eyüpsultan
32 - FİL KÖPRÜSÜ
Eyüpsultan
33 - İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eyüpsultan
34 - SİLAHTAR
Eyüpsultan
35 - BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Eyüpsultan
36 - SÜNNET KÖPRÜSÜ
Kağıthane
37 - KAĞITHANE TÜNEL
Kağıthane
38 - GAZHANE YOLU
Kağıthane
39 - OKMEYDANI
Şişli
40 - DARÜLACEZE
Şişli
41 - PERPA 1
Şişli
42 - OKMEYDANI EĞT.HAST1
Şişli
43 - DİŞ POLİKLİNİĞİ
Şişli
44 - ÇİFTECEVİZLER
Şişli
45 - ŞİŞLİ END.MES.LİS
Şişli
46 - MECİDİYEKÖY MEZARLIK
Şişli