41A otobüs durakları neler? 41A Ayazağa Maslak otobüs güzergahı

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
41A otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 41A Ayazağa Maslak gibi birçok duraktan geçiyor.
AYAZAĞA KALKIŞ
1 - AYAZAĞA
Sarıyer
2 - BLOKLAR
Sarıyer
3 - YEŞİLTEPE
Sarıyer
4 - UĞUR ERKEY İLKOKULU
Sarıyer
5 - YEŞİLTEPE YOLU
Sarıyer
6 - BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sarıyer
7 - ATATÜRK MEYDANI
Sarıyer
8 - AYAZAĞA İLK ÖĞRETİM OKULU
Sarıyer
9 - MASLAK YOLU
Sarıyer
10 - AYAZAĞA CADDESİ
Sarıyer
11 - MASLAK KÜLTÜR MERKEZİ
Sarıyer
12 - İ. T. Ü. REKTÖRLÜĞÜ
Sarıyer
13 - MASLAK
Sarıyer