41A otobüs durakları neler? 41A Ayazağa Maslak otobüs güzergahı

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

41A otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 41A Ayazağa Maslak gibi birçok duraktan geçiyor.

AYAZAĞA KALKIŞ

1 - AYAZAĞA

Sarıyer

2 - BLOKLAR

Sarıyer

3 - YEŞİLTEPE

Sarıyer

4 - UĞUR ERKEY İLKOKULU

Sarıyer

5 - YEŞİLTEPE YOLU

Sarıyer

6 - BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Sarıyer

7 - ATATÜRK MEYDANI

Sarıyer

8 - AYAZAĞA İLK ÖĞRETİM OKULU

Sarıyer

9 - MASLAK YOLU

Sarıyer

10 - AYAZAĞA CADDESİ

Sarıyer

11 - MASLAK KÜLTÜR MERKEZİ

Sarıyer

12 - İ. T. Ü. REKTÖRLÜĞÜ

Sarıyer

13 - MASLAK

Sarıyer