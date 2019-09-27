41E otobüs durakları neler? İşte 41E Ayazağa Kabataş otobüs hattı geçtiği güzergah...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

41E otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 41E Ayazağa Eminönü gibi birçok duraktan geçiyor.

AYAZAĞA KALKIŞ

1 - AYAZAĞA

Sarıyer

2 - BLOKLAR

Sarıyer

3 - YEŞİLTEPE

Sarıyer

4 - UĞUR ERKEY İLKOKULU

Sarıyer

5 - YEŞİLTEPE YOLU

Sarıyer

6 - BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Sarıyer

7 - ATATÜRK MEYDANI

Sarıyer

8 - AYAZAĞA İLK ÖĞRETİM OKULU

Sarıyer

9 - MASLAK YOLU

Sarıyer

10 - AYAZAĞA CADDESİ

Sarıyer

11 - MASLAK KÜLTÜR MERKEZİ

Sarıyer

12 - MASLAK KAVŞAĞI

Sarıyer

13 - SEYRANTEPE YOLU

Sarıyer

14 - SULTAN SELİM MAHALLESİ

Kağıthane

15 - 4.LEVENT

Kağıthane

16 - FABRİKALAR

Şişli

17 - LEVENT

Şişli

18 - ZİNCİRLİKUYU

Şişli

19 - Z.KUYU METROBÜS

Şişli

20 - BALMUMCU

Beşiktaş

21 - DARPHANE

Beşiktaş

22 - ERTUĞRUL SİTESİ

Beşiktaş

23 - YILDIZ TEKNİK Ü

Beşiktaş

24 - BARBAROS BULVARI

Beşiktaş

25 - BEŞİKTAŞ MEYDAN

Beşiktaş

26 - AKARETLER

Beşiktaş

27 - KABATAŞ

Beyoğlu

28 - FINDIKLI

Beyoğlu

29 - KABATAŞ

Beyoğlu