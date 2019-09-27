41E otobüs durakları neler? İşte 41E Ayazağa Kabataş otobüs hattı geçtiği güzergah...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
41E otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 41E Ayazağa Eminönü gibi birçok duraktan geçiyor.
AYAZAĞA KALKIŞ
1 - AYAZAĞA
Sarıyer
2 - BLOKLAR
Sarıyer
3 - YEŞİLTEPE
Sarıyer
4 - UĞUR ERKEY İLKOKULU
Sarıyer
5 - YEŞİLTEPE YOLU
Sarıyer
6 - BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sarıyer
7 - ATATÜRK MEYDANI
Sarıyer
8 - AYAZAĞA İLK ÖĞRETİM OKULU
Sarıyer
9 - MASLAK YOLU
Sarıyer
10 - AYAZAĞA CADDESİ
Sarıyer
11 - MASLAK KÜLTÜR MERKEZİ
Sarıyer
12 - MASLAK KAVŞAĞI
Sarıyer
13 - SEYRANTEPE YOLU
Sarıyer
14 - SULTAN SELİM MAHALLESİ
Kağıthane
15 - 4.LEVENT
Kağıthane
16 - FABRİKALAR
Şişli
17 - LEVENT
Şişli
18 - ZİNCİRLİKUYU
Şişli
19 - Z.KUYU METROBÜS
Şişli
20 - BALMUMCU
Beşiktaş
21 - DARPHANE
Beşiktaş
22 - ERTUĞRUL SİTESİ
Beşiktaş
23 - YILDIZ TEKNİK Ü
Beşiktaş
24 - BARBAROS BULVARI
Beşiktaş
25 - BEŞİKTAŞ MEYDAN
Beşiktaş
26 - AKARETLER
Beşiktaş
27 - KABATAŞ
Beyoğlu
28 - FINDIKLI
Beyoğlu
29 - KABATAŞ
Beyoğlu