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'da minaresi yıkılan cami mühürlendi

Merkez Mahallesi’nde D-100 karayolunun yan yolunda bulunan ve minaresinin bir bölümü yıkılan  39 yıllık mühürlendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 15:38
Avcılar'da minaresi yıkılan cami mühürlendi

Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin külah bölümü Silivri'de meydana gelen ve Avcılar'da da şiddetli biçimde hissedilen depremde yıkıldı. Şans eseri ölen veya yaralanan olmayan olaydan sonra bölgede inceleme yapıldı. Minare enkaza kaldırılırken, bahçesinde Avcılar Müftülüğü hizmet binası ve Kuran kursu bulunan cami, Avcılar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin incelemesi ardından mühürlendi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlileri caminin mühürlendiğinden habersiz Cuma namazını kılmaya gelenleri Merkez Camii'ne yönlendirdi.

"KALAN BÖLÜMÜ KONTROLLÜ YIKILACAK"

Avcılar Müftüsü Bekir Derin, "Gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Çok şükür can kaybı olmadı. Caminin bir süreliğine ibadete kapatılması kararlaştırıldı. Yapı ve minare incelenecek. Teknik inceleme ardından belki minarenin kalan bölümü kontrollü yıkılacak. Cami ile ilgili karar daha sonra verilecek" dedi.

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Avcılar'da minaresi yıkılan cami mühürlendi
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