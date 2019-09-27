Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu

’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu

’nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde devam eden arkeolojik kazılarda, yaklaşık bin 500 yıllık olduğu tespit edilen bir Bizans definesi bulundu.

Giriş Tarihi: 27.9.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 09:45
Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu

68 altın sikkeden oluşan hazinenin milattan sonra 550-575 yıllarında, 1. ve 2. Justinianus dönemine ait olduğu belirlendi. Kazılar sonucu elde edilen define ile Apollon Smintheus tapınağı ve çevresinde devam eden kazılardaki tarihsel içeriğinin geç Bizans dönemine kadar uzandığı ortaya çıktı. 7 Ağustos'ta bulunan define hakkında bilgi vermek için Prof. Dr. Coşkun Özgünel, bir basın toplantısı düzenledi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ve Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük'ün de katıldığı toplantıda, bulunan tarihi definenin Troya Müzesine ayrı bir zenginlik katacağı vurgulandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN