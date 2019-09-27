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Şenel davasında ! Zanlı ifadesini değiştirdi!

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Şenel'i okuldaki odasında öldüren ifadesini değiştirdi. Bugün görülen duruşma yoğun katılım sebebi ile geç başlarken katil zanlısının ifadesini değiştirmesi tepki topladı. Katil zanlısının hakkındaki iddiaları ise salondaki herkesin tepkisine sebep olurken Ceren Damar'ın eşi ise onunla gurur duyduğunu belirtti. İşte Ceren Damar davasından gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 27.9.2019 15:38 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 15:38
Ceren Damar Şenel davasında flaş gelişme! Zanlı ifadesini değiştirdi!

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Şenel davası bugün görülüyor. 2 Ocak 2019'da öğrencisi tarafından öldürülen , tabanca ile vurulduktan sonra bıçaklanmıştı. Açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmayı izlemek için salona gelen birçok izleyici davaya yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda katılımın sağlandığı duruşmada katil zanlısının ifadesini değiştirmesi salondakiler tepki göstermesine sebep oldu. Ceren Damar ile ilişkisi olduğunu iddia eden katil zanlısı mahkemeye bir fotoğraf sunamadığı gibi ayrıca kendini fotojenik bulmadığını da belirterek tepkilere neden oldu.

İşte Ceren Damar davasına ilişkin son dakika detayları…

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Ceren Damar Şenel davasında flaş gelişme! Zanlı ifadesini değiştirdi!
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