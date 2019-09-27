Ceren Damar Şenel davasında flaş gelişme! Zanlı ifadesini değiştirdi!

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel davası bugün görülüyor. 2 Ocak 2019'da öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Ceren Damar, tabanca ile vurulduktan sonra bıçaklanmıştı. Açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmayı izlemek için salona gelen birçok izleyici davaya yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda katılımın sağlandığı duruşmada katil zanlısının ifadesini değiştirmesi salondakiler tepki göstermesine sebep oldu. Ceren Damar ile ilişkisi olduğunu iddia eden katil zanlısı mahkemeye bir fotoğraf sunamadığı gibi ayrıca kendini fotojenik bulmadığını da belirterek tepkilere neden oldu.

İşte Ceren Damar davasına ilişkin son dakika detayları…