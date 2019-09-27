Çok korktuk

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da merkez üssü Silivri'nin 20-25 kilometre açıkları olan şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 13.59'da yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.8 olarak ölçüldü. Büyük korku ve paniğe neden olan sarsıntıda can kaybı yaşanmadı. Bazı ilçelerde panikle camdan atlayanlar oldu, 8 kişi yaralandı. Sarsıntı sonrası vatandaşlar sokaklara akın etti. Yoğunluk nedeniyle telefon ve internet iletişimi kesilirken, bazı noktalarda da trafik kilitlendi.Deprem İstanbul dışında Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da da hissedildi. İstanbul genelinde okullar ve bazı hastaneler tahliye edildi. Avcılar'da Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin minaresi yıkıldı. Silivri Devlet Hastanesi'nde oluşan çatlak nedeniyle boşaltıldı. Bahçesine çadır hastane kuruldu. Sarıyer'de de bir caminin minaresi yıkıldı.5.8'lik depremin ardından en büyüğü 4.4 olan 62 artçı sarsıntı meydana geldi.İstanbul'da deprem paniği yaşanırken, sosyal medyada "15 Temmuz Şehitler Köprüsü depremde hasar gördü. Halatları koptu" yorumuyla paylaşılan görüntü yanlış çıktı. Videoda görünenin, köprünün bayrak asmak için de kullanılan alt geçiş platformu olduğu anlaşıldı. Enerji hatları ve alt yapıda bir sorun çıkmadığını duyuran AFAD'tan yapılan açıklamada, "Üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı belirlendi" denildi.İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli'de ilk ve orta dereceli okullar dün tedbiren tatil edildi. İstanbul genelindeki 7 bin 60 okul süratle kontrolden geçirildi.Avcılar'da minaresi yıkılan cami ve çevresinde incelemelerde bulunan, AFAD Acil Durum Yönetimi Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Okullarımızı tatil etmemizi gerektiren bir bulguya rastlamadık. Okullarımız yarın (bugün) açık olacak" dedi.Bu arada İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) yapılan açıklamada da "Son iki günde meydana gelen 4.6 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremin tam kilitli Kumburgaz fay segmentinin uç noktasında olması, durumun kritikliğine işaret etmektedir" ifadesi kullanıldı.ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu: Bunun bağımsız ve yeni bir deprem olduğunu düşünüyorum. 5.8 olunca yavaş yavaş orta şiddetli deprem sınıfına girmiş oluyor. Bildiğimiz bir şey var; bu deprem bir faydalı deprem olarak da görülebilir. Akcak 5.8'lik deprem; İstanbul depremi 7 civarında olacaksa onun enerjisini azaltmış olmaz.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Aslı Doğru: 1999'dan beri bütün bilim insanlarının ortak bir görüşü var; Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu fayının enerji biriktirdiği yönünde. Marmara Denizi'nde büyük bir deprem bekliyoruz. Ancak şu dakika itibariyle bu depremin büyük depremin öncüsü olabilir dememiz mümkün değil. Herkes teyakkuzda olmalı.Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy: 5.8'lik bir depremin olması biraz endişelendirdi beni açıkçası bir bilim insanı olarak. Öncü mü yoksa müstakil bir deprem mi bunu bilme şansımız yok. Bağımsız bir deprem ise giderek küçülmesi lazım ama daha büyüğü gelmez diyemeyiz.Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Naci Görür: Önceki depremin sıkıntılı olduğunu söylemiş huzursuz olduğumu belirtmiştim. Küçük deprem de olsa büyük deprem beklediğimiz fay kolunun batı ucunda olması nedeniyle bu koldaki dinamikleri etkiliyebileceğini açıklamıştım. Sanıyorum şimdi risk daha da artmış olabilir.Boğaziçi Üniversitesi Tusunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat: Orta büyüklükte bir depremde bu coğrafyada özellikle kıyısı olan Tekirdağ ve İstanbul için önemli bir test oldu. Kısmen de olsa yapısal hasarlı binalar var. Bazı mühendislik yapılarında problemler var. İletişimde sıkıntılar oldu ve de trafikte sıkıntılar oldu. Dolayısıyla bu gelecek büyük deprem içinde çok iyi bir test oldu.