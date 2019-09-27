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namazı ne zaman, saat kaçta? Diyanet: 27 Eylül , ve il il

namazı saati Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İslam dini açısından en önemli ibadetler arasında yer alan bu ibadet için bugün öğle ezanı ile birlikte camiler ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarla dolacak, ve dualar edilecek. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta okunacak? 27 Eylül , ve il il

Giriş Tarihi: 27.9.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 11:22
Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? Diyanet: 27 Eylül İstanbul, Ankara ve izmir il il Cuma namazı saati

İslam alemi için önemli olan bugünde her hafta olduğu gibi öğle ezanıyla birlikte mübarek namazı için camiler dolup taşacak eller semaya yükselecek ve Müslüman vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. Cuma namazı, Kur'ân-ı Kerîm'de isim verilerek emredilen tek namazdır. Yüce Rabbimiz, bir âyetinde şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alım-satımı bırakın. Bilseniz, bu sizin için daha hayırlıdır."

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 27 EYLÜL 2019

Cuma namazının bir ibadet oluşunun yanında sosyal ve ahlâkî yönleri de bulunmaktadır. Cemaatle edî edilmesi, Müslümanların birlik ve beraberliklerinin, maddî ve manevî dayanışmalarının açık göstergesidir. Bu namaz sayesinde, zengin-fakir, amir-memur, işçi-işveren, güçlü-güçsüz, genç-ihtiyar aynı safta yer alır. Böylece Yüce Allah'ın huzurunda; herkesin eşit olduğu gerçeği tezahür etmiş olur. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 27 Eylül , , il il

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Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? Diyanet: 27 Eylül İstanbul, Ankara ve izmir il il Cuma namazı saati
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