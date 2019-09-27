Deprem Sigortası (DASK) nasıl yapılır? Deprem sigortası (DASK) nedir?

Deprem sigortası, vatandaşların afet anında oluşabilecek maddi zararların belirtilmiş limitler dahilinde karşılanmasını sağlıyor. Geçtiğimiz gün yaşanan İstanbul'da yaşanan depremin ardından vatandaşlar DASK sayfasına akın etti ve deprem sigortası yaptırmaya başladı. Peki, deprem sigortası nasıl yapılır? Deprem sigortası neyi karşılar? İşte DASK hakkında tüm detaylar…
DEPREM SİGORTASI (DASK) NEDİR?
DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.
Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.
DEPREM SİGORTASI NEYİ KARŞILAR?
Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:
Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.
Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:
Bu özelliklerdeki hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası'na ek olarak yaptıracağınız farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.
DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar.
"Deprem geçecek, hayat devam edecek…" diyen DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 7 Eylül 2019 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 215 Bin TL'dir.
Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.
Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.
Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:
Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;
için de geçerlidir.
Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:
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