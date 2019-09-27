Dünyanın dört köşesinden 220 bin imzayla destek

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Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarını kurtarmak için HDP İl Binası önünde annelerin başlattığı eylem ülke sınırlarını aştı. Annelere destek için www.annelerleberaberiz. com adıyla açılan internet sitesindeki imza kampanyasına yurt içi ve yurt dışında toplam 222 bin 575 kişi imzalarıyla destek verdi. Annelerin sesini tüm dünyaya duyurmak için 6 Eylül'de açılan ve "Çocuklarımızı öldürmelerine sessiz kalmayacağız" başlığıyla da bir açıklama konulan sitede, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde çocuklarını geri almak için eylem yapan annelerin siyah beyaz fotoğrafları yer alıyor. Annelerin duygularının anlatıldığı yazıda özetle şu ifadeler yer alıyor: Evlerinde, okullarında olmaları gereken çocuklarımızı, PKK ve destekçileri ailelerinden koparmakta, bir çocuktan terörist yetiştirmek amacıyla hem çocuklarımızı hem ailelerini sonu gelmez bir zulme maruz bırakmaktadırlar. Çocuklarımızı terörist yapmak için dağa çıkarmak ne kadar utanç verici ise Diyarbakır'da çocuklarını isteyen analara karşı sessiz kalmak da aynı derecede utanç vericidir. Çocuklarımızın yeri evleri ve okullarıdır, terör örgütü PKK'nın saklandığı mağaralar değildir,Siteyi kuran ve veri tabanını izleyen yetkililer imza kampanyasına Türkiye'nin yanı sıra Afrika-ABD-Japonya-Çin-Rusya- Almanya-Fransa-İngiltere-Avusturya- Kıbrıs-İsviçre-Suudi Arabistan- Kanada gibi ülkelerden giriş yapan çok sayıda kişinin de destek verdiğini belirtti. Yurt içi ve yurt dışından aralarında üniversite rektöründen profesöre, doçentten doktora, polisten askere, öğrenciden gazeteciye kadar her meslek grubundan toplam 222 bin 575 kişinin imza atarak annelere destek verdiği bildirildi.