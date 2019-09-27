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nedir, ne anlama gelir? Haarp açılımı ve bilgileri…

İstanbul'da yaşanan depremin ardından deprem ile ilgili en küçükten en büyüğe her konu vatandaşlar tarafından araştırılır oldu. Şimdiki konu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde çalıştığı bir proje olan özellikle depremler oluştuğunda karşımıza çıkıyor. Peki nedir, ne anlama gelir? açılımı ve detayları

Giriş Tarihi: 27.9.2019 11:15
Haarp nedir, ne anlama gelir? Haarp açılımı ve bilgileri…

Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunması deprem riskini arttırdığı gibi aynı zamanda sık sık yaşanan depremler de vatandaşları konu ile ilgili araştırmaya itiyor. Özellikle en son yaşanan İstanbul depremi ile ilgili gündemin yoğun olması akıllara konusu getirdi. Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı ya da diğer adıyla Haarp, Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde çalıştığı bir projedir. İlk kez Sırp asıllı Amerikalı bilim adamı Nikola Tesla tarafından ortaya atılan fikir Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir. Her deprem konusu gündeme geldiğinde araştırılan , ne anlama gelir?

İşte ayrıntılar...

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Haarp nedir, ne anlama gelir? Haarp açılımı ve bilgileri…
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