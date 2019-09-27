Haarp nedir, ne anlama gelir? Haarp açılımı ve bilgileri…

Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunması deprem riskini arttırdığı gibi aynı zamanda sık sık yaşanan depremler de vatandaşları konu ile ilgili araştırmaya itiyor. Özellikle en son yaşanan İstanbul depremi ile ilgili gündemin yoğun olması akıllara Haarp konusu getirdi. Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı ya da diğer adıyla Haarp, Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde çalıştığı bir projedir. İlk kez Sırp asıllı Amerikalı bilim adamı Nikola Tesla tarafından ortaya atılan fikir Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir. Her deprem konusu gündeme geldiğinde araştırılan Haarp nedir, ne anlama gelir?

İşte ayrıntılar...