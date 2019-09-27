Hasarlı bina risk analizi nasıl yapılır? Binanın hasarlı olduğu nasıl anlaşılır?

İstanbul'un Silivri ilçesinde 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı binalar merak edildi. Depremin ardından yaşanan korku ve telaşlar birlikte uzmanlar binaların hasarlı yapıları için vatandaşları uyardı. Hasarlı bina risk analizi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nde başvuru yapabilir. Peki Hasarlı bina risk analizi nasıl yapılır? Binanın riskli olduğu nasıl anlaşılır?

HASARLI BİNA RİSK ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Hasarlı bina risk analizi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nde başvuru yapabilir. Binanız risk altındaysa eğer bakanlık devreye girerek binadan tahliye işlemleri gerçekleşiyor.

ALO 181 hattını arayarak Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Tapu Kadastro çağrı merkezine ulaşabilirsiniz.

RİSKLİ BİNA NASIL ANLAŞILIR?

- Bina 1999 yılından önce yapıldıysa

- Bina projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa

- İnşaatta hazır beton kullanılmadıysa

- Binadan daha önce alınmış karot beton dayanımı C10 altındaysa

- Bina kolon ve kirişlerinde çatlaklıklar varsa

- Bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları veya benzeri şeyler varsa

- Bina dere yatağı, dolgudaysa riskli olma ihtimali var.