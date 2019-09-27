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! Haftanın resimli ve sözleri 2019! Kısa, uzun ve resimli cuma mesajları ile sözleri burada

Mübarek Cuma gününün gelişi ile beraber mutluluk ve huzur duyguları aynı anda yaşanıyor. Her hafta olduğu gibi bugün de, milyonlarca yurttaş en yeni, anlamlı, resimli ve sözleri ile sevdiklerini hatırlamayı göz ardı etmiyor. Deprem tedirginliğinin ardından yakınları için birbirinden farklı görseller ile mesajları arayan bireyler, günün ilk saatlerinden bu yana araştırmalarını gerçekleştiriyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri görsellerine yer verirken; dualı ve ayetli resimleri de değerlendirebileceğiniz seçenekler arasına ekledik. İşte, 27 Eylül 2019 için eş, dost, akraba ve nicesine WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz görseller... Birbirinden farklı, ayetli ve yeni Cuma mesajları ve sözleri sabah.com.tr'de!

Giriş Tarihi: 27.9.2019 09:37
Hayırlı Cumalar! Haftanın resimli Cuma mesajları ve sözleri 2019! Kısa, uzun ve resimli cuma mesajları ile sözleri burada

Hayırlı Cumalar! Bir Cuma gününe girmenin daha huzurunu yaşıyor, mutluluğunu sevdiklerimiz ile paylaşıyoruz. Deprem tedirgliğine rağmen her vakit olduğu gibi, bugün de eller semaya açılacak; dualar ile ibadetler gerçekleştirilecek. Korkutan depremin ardından bu anlamlı günün coşkusunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak ve ulaştırmak isteyen milyonlarca Müslüman, kısa, uzun, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli ve sözleri için araştırmalarını Google üzerinde yoğunlaştırdı. Öyle ki, gece saatlerinden itibaren tebrik mesajları hakkında araştırmalar bir hayli artış gösterdi. Gerek WhatsApp gerekse çeşitli Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden göndermek için ve sözleri araştıran vatandaşlar, yakınlarını hatırlayıp depremin tedirginliğini bir nebze olsun düşürmek istiyor.

2019 EN GÜZEL, KISA, UZUN VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI 27 EYLÜL

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua ve ayet içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

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Hayırlı Cumalar! Haftanın resimli Cuma mesajları ve sözleri 2019! Kısa, uzun ve resimli cuma mesajları ile sözleri burada
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