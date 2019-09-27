Hayırlı Cumalar! Haftanın resimli Cuma mesajları ve sözleri 2019! Kısa, uzun ve resimli cuma mesajları ile sözleri burada

Hayırlı Cumalar! Bir Cuma gününe girmenin daha huzurunu yaşıyor, mutluluğunu sevdiklerimiz ile paylaşıyoruz. Deprem tedirgliğine rağmen her vakit olduğu gibi, bugün de eller semaya açılacak; dualar ile ibadetler gerçekleştirilecek. Korkutan depremin ardından bu anlamlı günün coşkusunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak ve ulaştırmak isteyen milyonlarca Müslüman, kısa, uzun, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli Cuma mesajları ve sözleri için araştırmalarını Google üzerinde yoğunlaştırdı. Öyle ki, gece saatlerinden itibaren tebrik mesajları hakkında araştırmalar bir hayli artış gösterdi. Gerek WhatsApp gerekse çeşitli Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden göndermek için resimli Cuma mesajları ve sözleri araştıran vatandaşlar, yakınlarını hatırlayıp depremin tedirginliğini bir nebze olsun düşürmek istiyor.

2019 EN GÜZEL, KISA, UZUN VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI 27 EYLÜL

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua ve ayet içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.