Hülya’yı sevgilisi bıçaklayıp öldürdü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, önceki gün tartıştığı erkek arkadaşı Münür Yavuz (38) tarafından evinin bahçesinde bıçaklanan Hülya Sülün (40) hayatını kaybetti. Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana gelen olayda Münür Yavuz, kız arkadaşı Hülya Sülün'ün evinin bulunduğu bahçeye geldi. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yavuz, yanında getirdiği bıçakla Hülya Sülün'ü sol bacağından bıçakladı. Sülün kanlar içinde yere yığılırken, Münür Yavuz kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hülya Sülün'ü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sülün, hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüpheli İnegöl'de bir bağ evinde yakalandı. Yavuz tutuklandı. DHA