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’de 143 düzensiz yakalandı

’in Çeşme ilçesinde ekipleri tarafından 143 düzensiz yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 23:52
Edinilen bilgiye göre, dün saat 01.05, 04.30 ve 04.35'te, Çeşme'nin Altınkum, Uçburun ve Eğri Liman açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu ile Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından 3 ayrı lastik bot fark edildi. Durdurulan lastik botlar içerisindeki 51 Afganistan, 42 Kongo, 11 Orta Afrika, 28 Suriye, 3 Filistin, 2 Pakistan, 2 Mali, 1 Angola, 1 Togo, 1 İran ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 143 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 143 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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İzmir’de 143 düzensiz göçmen yakalandı
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