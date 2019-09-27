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’de feci : 1’i ağır 5 yaralı

’de bir tırın traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 23:01 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 23:05
İzmir’de feci kaza: 1’i ağır 5 yaralı

Kaza, saat 19.40'da Kemalpaşa-Torbalı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Torbalı istikametine seyir halindeki ışık donanımı bulunmayan Ergün U. idaresindeki 35 TST 15 plakalı traktöre, Şakir G. idaresindeki 35 Y 0304 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktördeki 1 çocuk ağır yaralanırken, 4 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören sürücüler durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılardan Ergün U., eşi Nilüfer U. ve Berat U. adlı çocuk ile hafif şekilde yaralanan tır sürücüsü Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Mehmet Ali U. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekiplerinin olası bir kazaya karşı bir süre trafiğe kapattığı yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir’de feci kaza: 1’i ağır 5 yaralı
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