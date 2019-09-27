Kan donduran ifade: Medeni parçaladı, Murat da poşetlere doldurdu

Kepez ilçesinde kayıp ihbarı yapılan emlak zengini Asım Bayram'ın, kaybolduktan 49 gün sonra, 15 Mart günü ormanlıkta 8 parçaya ayrılmış cesedi toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, adli kontrolle serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı. Sanıklar Murat G., Medeni Ö. ve Nihat Y. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Mevlüt S. hakkında ise 'nitelikli hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'suç delillerini yok etme, değiştirme veya saklama' suçlamasıyla 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



