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Kan donduran ifade: Medeni parçaladı, da poşetlere doldurdu

Antalya'da gayrimenkul zengini Asım Bayram'ın (82) öldürülüp parçalanan cansız bedeninin ormanlığa gömülmesiyle ilgili tutuklu 4 sanık, hakim karşısına çıktı. Sanık Medeni Ö., Asım Bayram'ı 8 parçaya böldüğünü soğukkanlılıkla anlattı. Sanık Mevlüt S. ise "Medeni parçaladı, da poşetlere doldurdu" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 17:29
Kan donduran ifade: Medeni parçaladı, Murat da poşetlere doldurdu

Kepez ilçesinde kayıp ihbarı yapılan emlak zengini Asım Bayram'ın, kaybolduktan 49 gün sonra, 15 Mart günü ormanlıkta 8 parçaya ayrılmış cesedi toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, adli kontrolle serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı. Sanıklar G., Medeni Ö. ve Nihat Y. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Mevlüt S. hakkında ise 'nitelikli hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'suç delillerini yok etme, değiştirme veya saklama' suçlamasıyla 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Kan donduran ifade: Medeni parçaladı, Murat da poşetlere doldurdu
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