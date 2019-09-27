Kayıp oğluna 13 yıl sonra kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

Kayseri'de 2006 yılında iş aramaya gidiyorum diyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen zihinsel engelli Ahmet Çavuş'un, 13 yıl sonra Antalya'da bulunması ailesini sevince boğdu. Bir polisin kimliğini sorması üzerine kayıp olduğu anlaşılan ve kimliği parmak izi ile tespit edilen Ahmet Çavuş, kuzenleri tarafından Kayseri'ye getirildi. Oğlunu 13 yıl sonra gören anne Meral Çavuş gözyaşlarına hakim olamadı. Oğluna defalarca sarılarak elini öpüp terini silen Meral Çavuş; "Ahmet'im senin yolunu çok gözledim. Seni sürekli rüyalarımda görüyordum. Bulunması için sürekli dua ediyordum. Oğlumu bulan polislerden Allah razı olsun" diye konuştu.