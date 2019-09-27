Kemer takmasaydık paramparça olurduk

Kaza önceki gün Antalya- Burdur karayolu Çubuk Beli çıkışında meydana geldi. Mehmet Kapusuz yönetimindeki otomobil virajda kontrolden çıkarak 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Mehmet Kapusuz ile eşi Ayşe Kapusuz (58) polis, jandarma, itfaiye, UMKE ve sağlık ekiplerinin 1 saat çalışması sonucu kurtarıldı. Bir gün hastanede kontrol altında tutulan Kapusuz çifti taburcu edildi ve yaşadıklarını anlattı.







Aracı kullanan Mehmet Kapusuz, "Önüme köpek çıktı. Çarpmamak için direksiyonu kırınca araç 150 metre uçurumdan yuvarlandı. O an eşimle birlikte öleceğimi düşünüp kelimeye şahadet getirdik" diye konuştu. Kazayı güvenlik güçlerine kendilerinin haber verdiğini anlatan Mehmet Kapusuz, Hastanede röntgenler çekildi. Burnumuz bile kanamamıştı. Herkes emniyet kemerini muhakkak taksın. Emniyet kemeri hayat kurtarıyor. Kısa uzun mesafe demesinler, taksınlar. Bizim kemerlerimiz takılı olmasaydı, paramparça olurduk" dedi. Ayşe Kapusuz da "Düşerken çığlık attım. Sonra dua ettim. Emniyet kemeri sayesinde burnumuz bile kanamadan kurtulduk. Kemer olmasaydı şimdi yoktuk" dedi.

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