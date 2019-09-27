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'den son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 28 Eylül

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Eylül ayının sonuna yaklaşmamızla beraber, sıcaklıklarda kademeli olarak düşüş yaşanıyor. Öyle ki, yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken birçok bölgede ise sağanak yağışlar etkisini hissettiriyor. Hafta sonunun da gelişi itibari ile çeşitli planları olan vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Gün içerisinde beklediği hava durumu değerlerini açıklayan Meteoroloji, Karadeniz başta olmak üzere birçok il için şiddetli sağanak yağış uyarında bulundu. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çeken kurum, kuvvetli rüzgar için de tedbirli olunmasını istedi. Haberimizden 28 Eylül 2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.9.2019 07:11 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 07:14
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 28 Eylül

Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat! Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu plan yapmayı düşünen vatandaşlar için son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Eylül sonu itibari ile sıcaklıklar mevsim normalleri seviyesine geldi. Öyle ki, 2000 metre ve yüksek kesimlerde kar; alçak kesimlerde ise sağanak yağışların etkisi görülüyor. Meteoroloji de gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyururken, Karadeniz ve Doğu Anadolu merkezli birçok ili gök gürültülü şiddetli sağanak yağış konusunda uyardı. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çeken kurum, kuvvetli rüzgar karşısında da tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 28 EYLÜL

Haberimizin detaylarından 28 Eylül 2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul başta olmak üzere birçok ilin sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekikde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 28 Eylül
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