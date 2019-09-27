Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Öğrenci orada olduğunu fark edince okul tatil edildi

Öğrenci orada olduğunu fark edince edildi

’ta bir öğrenci teneffüsteyken kalorifer dairesinde okul müstahdeminin cansız bedenini gördü. olduğu düşünülen olayla ilgili inceleme başlatılırken, edildi.

İHA DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 22:26 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 22:26
Öğrenci orada olduğunu fark edince okul tatil edildi

Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde ilk ve ortaokulda teneffüse çıkan öğrencilerden biri kalorifer dairesinin camından içeri baktığında birisinin olduğunu fark etti. Zil çaldığında sınıfına çıkan öğrencinin öğretmenine durumu anlatması sonucu okulun müstahdemi evli ve 3 çocuk babası T.K. (32) kazan dairesinde ölü olarak bulundu.

108 öğrenci öğretmenleri tarafından evlerine gönderilirken, olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından şahsın cenazesi yakınlarının gözyaşları ve feryatları arasında tabuta konuldu. Tokat Belediyesine ait cenaze aracı ile cenaze otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Engelli kadrosundan 2014 yılında işe girdiği öğrenilen müstahdemin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü, tedavisinin iş durumuna engel olmadığı yönünde raporu olduğu öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrenci orada olduğunu fark edince okul tatil edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN