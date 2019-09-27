Otopsideki dehşet: O cani boğup gömdü

Gölcük'te yaşayan Ecem Balcı, geçen yıl 5 Ocak günü kayboldu. Kızının kaybolmasının ardından bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak günü Kandıra Kaltalkayası mevkiinde kayalıklardan denize atlayarak, intihar etti. Anne Ercömert'in cansız bedeni, denizde yapılan aramaların ikinci gününde bulunarak, toprağa verildi. Annesinin intiharı üzerine de ortaya çıkmayan genç kızın izini süren polis, Ecem Balcı'nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğünü belirledi. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan Süleyman Kara, Ecem'i öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat gecesi Gölcük'ün Ayvazpınar köyündeki ormanlık alanda yapılan kazıda Ecem Balcı'nın cesedi bulundu.







Olayla ilgili 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava devam ederken, Ecem Balcı'nın Adli Tıp Kurumu'ndan alınan otopsi raporu açıklandı. Raporda, 'Kişinin ölümünün ifadede belirtildiği şekilde boyun ve göğüs basısına bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana geldiğinin kabulü gerektiği oy birliği ile mütalaa olunur' ifadeleri yer aldı. Süleyman Kara, emniyetteki ifadesinde, Ecem'in kendisine ağır sözler söylediğini, araçta üzerine çullanıp nefesi kesilene kadar boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etmişti. Kara, 'Müebbet hapis cezası' ile tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında ifadesini kabul etmeyerek beraatını istedi.

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