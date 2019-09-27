SABAH, Paraguaylı gazetecileri ağırladı

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Cumhurbaşkanlığıİletişim Başkanlığı'nın misafiri olarak Türkiye'de bulunan Paraguaylı basın mensupları, Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti.Paraguay'ın önde gelen gazete, televizyon kanalı ve haber ajansı mensuplarından oluşan heyeti, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Şaban Arslan, Yazı İşleri Müdürü Hülya Ünlü Mavigözlü ve Haber Müdürü Burak Artuner ağırladı. Şaban Arslan, heyete Turkuvaz Medya Grubu'nun faaliyetleri, yayın alanları ve hedeflerinin yanı sıra kurumun işleyişi hakkında bilgi verdi. Turkuvaz Medya Grubu'nda gazete, tv, haber kanalı, dergi ve spor gazetesi başta olmak üzere İngilizce de yayınların yer aldığını anımsatan Arslan, grubun ülkenin en önemli medya kuruluşu olduğunu anlattı. Heyet daha sonra İstanbul'un tarihi ve kültürel alanlarını da ziyaret etti.