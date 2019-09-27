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'da bugün mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan deprem ile ilgili açıklaması geldi...

'da yaşanan depremi herkeste büyük panik etkisi yarattı. Akıllara gelen en önemli konulardan bir tanesi de "Deprem sonrası İstanbul'da mi?" sorusunun yanıtı oldu. Peki; okullar bugün okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi edildi? Aynı zamanda liseler ve üniversitelerin de tatil edilip edilmediği araştırılıyor. Üniversiteler ve liseler de tatil oldu mu? Okullar yarın tatil olacak mı? İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 27.9.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 08:14
İstanbul'da bugün okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan deprem ile ilgili son dakika açıklaması geldi...

İstanbul'da meydana gelen son dakika deprem sebebiyle okullar boşaltılmış durumda. Son birkaç gündür deprem haberlerinin artması vatandaşlarda epey panik yarattı. Deprem sonrası okullar tatil mi sorusunun yanıtını arayanlar ise panik halinde. Peki yarın okullar tatil mi? Okullar yarın tatil mi olacak? Aynı zamanda liselerin ve üniversitelerin de tatil olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı.

İşte konu ile ilgili detaylar...

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE BUGÜN OKULLAR TATİL DEĞİL!

Son Dakika... İstanbul'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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İstanbul'da bugün okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan deprem ile ilgili son dakika açıklaması geldi...
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