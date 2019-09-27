İstanbul'da bugün okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan deprem ile ilgili son dakika açıklaması geldi...

İstanbul'da meydana gelen son dakika deprem sebebiyle okullar boşaltılmış durumda. Son birkaç gündür deprem haberlerinin artması vatandaşlarda epey panik yarattı. Deprem sonrası okullar tatil mi sorusunun yanıtını arayanlar ise panik halinde. Peki yarın okullar tatil mi? Okullar yarın tatil mi olacak? Aynı zamanda liselerin ve üniversitelerin de tatil olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı.

İşte konu ile ilgili detaylar...

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE BUGÜN OKULLAR TATİL DEĞİL!

Son Dakika... İstanbul'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi