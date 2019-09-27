Son dakika haberi: Af yasası içeriği nasıl olacak ve ne zaman çıkacak? 2019 Ceza indirimi kimleri kapsayacak? - SON DURUM

Ekim ayı ile beraber af yasası hakkında son dakika haberleri gelirken, konunun doğrudan muhattabı yüz binlerce mahkum ve yakınları tarafından araştırmalar da bir hayli artış gösterdi. MHP tarafından gündeme getirilen ve daha sonra Başkan Erdoğan'ın da konuştuğu ceza infaz yasa teklifi hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından önemli açıklamalar yapıldı. Mehmet Muş, yargı paketi taslak metnini CHP'ye teslim ederken ceza indirimine yönelik de önemli sözler söyledi. Bu gelişmenin ardından ise, düzenlemeden etkilenecek yüz binlerce kişi tarafından sorgulamalar yoğunlaştı. Bu kapsamda, '2019 Af yasası içeriği nasıl olacak ve ne zaman çıkacak?' sorusu oldukça merak ediliyor.

AF YASASI NASIL OLACAK VE KİMLERİ KAPSAYACAK? SON DURUM

Bilindiği üzere, Yargı Reformu Strateji belgesinin akabinde ceza indiriminde de kapsamlı bir değişiklik yapılması öngörülüyor. Düzenleme neticesinde infaz sürelerinin düşürülmesinden kadın ve çocuk cinayetlerine kadar birçok değişiklik yapılacak. Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Mehmet Muş'un açıklamasına ulaşabilir, ceza indirimi hakkında merak ettiğiniz son dakika bilgilerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.