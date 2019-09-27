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haberi: Çok acı olay! Henüz 53 günlük bebeğin vücudunda morluklar var!

'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan olayı yürek dağladı. Hareketsiz yatarken annesi N.U. tarafından bulunan 53 günlük Ali Baran Oslun'un hastanede öldüğü anlaşıldı. Vücudunda morluklara rastlanan Ali Baran bebeğin ölümü şüpheli bulunurken, N.U. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Giriş Tarihi: 27.9.2019 21:14 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 21:21
Son dakika haberi: Çok acı olay! Henüz 53 günlük bebeğin vücudunda morluklar var!

Topraklık Mahallesi'nde oturan ve bir süre önce eşinden boşanan N.U. iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, bebeği Ali Baran Oslun'u yatağında hareketsiz yatarken bulunca komşularından yardım istedi. Komşularıyla birlikte otomobille, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Baran'ın, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Vücudunda morluklara rastlanan bebeğin ölümü şüpheli bulunurken, cesedi otopsiye gönderildi. N.U. ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

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Son dakika haberi: Çok acı olay! Henüz 53 günlük bebeğin vücudunda morluklar var!
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