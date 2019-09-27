Türkiye Maarif Okulları’nda gurur tablosu

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünyaya açılan kapımız olacak" dediği Türkiye Maarif Vakfı'nın 90'a yakın ülkede kurduğu Türkiye Maarif Okulları büyük başarılalar imza atıyor. Dünyanın birçok noktasında başarılarıyla markalaşan ve yaptıkları uluslararası projelerle dikkat çeken bazı örnekler:Nijer'den Türkiye Maarif Vakfı'nın, Nijer-Türk Dostluk Okulu'nda eğitim gören Fatma Zehra Chaibou Salaou, "İnsanlık Yararına Basit Elektrik Üretimi" adlı projesiyle büyük beğeni topladı. Uluslararası yarışmada ülkesini temsil eden Salaou, "Elektrik üreten bisiklet ile hanelerin küçük elektrik ihtiyacını karşılamayı hedefliyorum" dedi.Mali'de bulunan Türkiye Maarif Okulları'nın öğrencisi Zeinabou Bissi Kone de, Ulusal Bakalorya Sınavı'nda büyük bir başarıyla ülke ikincisi oldu. 'En iyiler' sınavında ise Maarif öğrencisi Manamba Dite Sisse Traore ülke birincisi olarak yerini aldı.Saraybosna'daki Maarif Okulları'nda eğitim gören öğrencilerin geliştirdiği 'Baca Dumanı Filtresi Projesi'nde ise Balkan ülkelerindeki sisli ve dumanlı havaya çözüm buldu. Ülkelerindeki kış aylarında oluşan yoğun sisli havaya çözüm bulmak amacıyla hava filtresi geliştiren Bosnalı gençler, birçok ülkenin dikkatini çekiyor.Pakistan'ın Lahor kentindeki PAK-TÜRK Maarif Lisesi öğrencisi Nabeelur Rahman, ileri derece güvenlik sistemi projesi ile ödül aldı. "Name" adlı sistem, fotoğraflar üzerinden inceleme yaparak kişinin ne kadar tehdit olabileceğini tespit ediyor.