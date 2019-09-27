Uzaklaştırma kararı olan koca dehşet saçtı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini bıçaklayarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Kestel Mahallesi'ndeki babaevinde iki çocuğuyla yaşayan Gülseren Y. (32) şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Hilmi Y'den (43) şikayetçi oldu. Mahkeme, Hilmi Y.'ye 1,5 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verdi. Karardan sonra eve gelen koca, kilitli kapının camını kırarak içeriye girdi. Eşiyle tartışan Hilmi Y., 2 çocuk annesi karısını, dışarıya sürükleyerek bahçeye çıkardıktan sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından jandarma karakoluna giderek teslim olan Hilmi Y.'nin kayınpederi Ali Bayrak'ı arayarak "Kızını öldürdüm. Teslim olmaya gidiyorum" dediği öğrenildi. Acılı baba Ali Bayrak "Bir ay önce tartışmışlardı. Önemli bir şey yoktu, gelip gidiyorlardı. Adama bir şeyimiz de olmadı. İçimizi yaktı" dedi.