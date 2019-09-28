42KM 4. Levent Metro - Kocataş otobüs durakları neler? İşte 42KM otobüs hattı geçtiği güzergah...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

42KM otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 42KM Levent, Sarıyer hattı birçok duraktan geçiyor.

1 - 4.LEVENT METRO

Şişli

2 - FABRİKALAR

Şişli

3 - FABRİKALAR

Beşiktaş

4 - 4.LEVENT

Beşiktaş

5 - SULTAN SELİM MAHALLESİ

Beşiktaş

6 - SEYRANTEPE YOLU

Beşiktaş

7 - İ. T. Ü. REKTÖRLÜĞÜ

Sarıyer

8 - MASLAK

Sarıyer

9 - FAKÜLTE

Sarıyer

10 - ATATÜRK OTO SANAYİ

Sarıyer

11 - FATİH PARK ORMANI

Sarıyer

12 - DERBENT

Sarıyer

13 - FATİH ORMANI

Sarıyer

14 - H.OSMAN BAYIRI CD

Sarıyer

15 - KEFELİKÖY

Sarıyer

16 - ÇAYIRBAŞI

Sarıyer

17 - ÇAYIRBAŞI MERKEZ

Sarıyer

18 - BALIKÇILAR ÇARŞISI

Sarıyer

19 - MEHMET İPGİN

Sarıyer

20 - SEDAT KENT

Sarıyer

21 - SIRMACILAR CAD

Sarıyer

22 - ANADOLU SOKAK

Sarıyer

23 - KAZIM KARABEKİR MAH YOLU

Sarıyer

24 - BAĞLAR SOKAK

Sarıyer

25 - SU DEPOSU

Sarıyer

26 - CUMHURİYET CAD

Sarıyer

27 - OKUL ÜSTÜ

Sarıyer

28 - SARIKIZ

Sarıyer

29 - BAŞARAN

Sarıyer

30 - GÜNAYDIN SOKAK

Sarıyer

31 - ŞEN SOKAK

Sarıyer

32 - ŞEN SOKAK ÇIKMAZI

Sarıyer

33 - KİLİÇPINAR CAD

Sarıyer

34 - TOP SAHASI

Sarıyer

35 - KOCATAŞ CAMİİ

Sarıyer

36 - DÜZEN SOKAK

Sarıyer

37 - KOCATAŞ

Sarıyer