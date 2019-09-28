42KM 4. Levent Metro - Kocataş otobüs durakları neler? İşte 42KM otobüs hattı geçtiği güzergah...

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için toplu taşıma oldukça önemli bir konu. Toplu taşımanın başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
42KM otobüs hattı da oldukça sık kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 42KM Levent, Sarıyer hattı birçok duraktan geçiyor.
1 - 4.LEVENT METRO
Şişli
2 - FABRİKALAR
Şişli
3 - FABRİKALAR
Beşiktaş
4 - 4.LEVENT
Beşiktaş
5 - SULTAN SELİM MAHALLESİ
Beşiktaş
6 - SEYRANTEPE YOLU
Beşiktaş
7 - İ. T. Ü. REKTÖRLÜĞÜ
Sarıyer
8 - MASLAK
Sarıyer
9 - FAKÜLTE
Sarıyer
10 - ATATÜRK OTO SANAYİ
Sarıyer
11 - FATİH PARK ORMANI
Sarıyer
12 - DERBENT
Sarıyer
13 - FATİH ORMANI
Sarıyer
14 - H.OSMAN BAYIRI CD
Sarıyer
15 - KEFELİKÖY
Sarıyer
16 - ÇAYIRBAŞI
Sarıyer
17 - ÇAYIRBAŞI MERKEZ
Sarıyer
18 - BALIKÇILAR ÇARŞISI
Sarıyer
19 - MEHMET İPGİN
Sarıyer
20 - SEDAT KENT
Sarıyer
21 - SIRMACILAR CAD
Sarıyer
22 - ANADOLU SOKAK
Sarıyer
23 - KAZIM KARABEKİR MAH YOLU
Sarıyer
24 - BAĞLAR SOKAK
Sarıyer
25 - SU DEPOSU
Sarıyer
26 - CUMHURİYET CAD
Sarıyer
27 - OKUL ÜSTÜ
Sarıyer
28 - SARIKIZ
Sarıyer
29 - BAŞARAN
Sarıyer
30 - GÜNAYDIN SOKAK
Sarıyer
31 - ŞEN SOKAK
Sarıyer
32 - ŞEN SOKAK ÇIKMAZI
Sarıyer
33 - KİLİÇPINAR CAD
Sarıyer
34 - TOP SAHASI
Sarıyer
35 - KOCATAŞ CAMİİ
Sarıyer
36 - DÜZEN SOKAK
Sarıyer
37 - KOCATAŞ
Sarıyer